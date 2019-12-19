Путин рассказал, как решить проблему зарплат медиков
Президент РФ Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции на вопрос о проблемах медицины. Корреспондент Ura.ru посетовал, что к врачам выстраиваются большие очереди, а также обратил внимание на значительную разницу в заработной плате среди медицинских работников.
По словам главы государства, есть два варианта решения проблемы: сделать больше тарифы Обязательного медицинского страхования, либо поменять параметры внутри. Однако, как подчеркнул Путин, менять особо нечего, а увеличивать тарифы – далеко не самый лучший вариант.
По мнению президента, необходимо избавиться от несправедливой дифференциации и поменять ставку оплаты труда врачей. Особо Владимир Путин подчеркнул, что медицинским работникам необходимо оставить надбавки за работу в праздничные и выходные дни.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть завтра
- Ил-76 совершил посадку в Жуковском после отказа двигателя
- Путин выступил против захоронения Ленина
- Школьный автобус перевернулся в Ивановской области
- Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе