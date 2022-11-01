«Личная точка зрения!»: В Совфеде объяснили просьбу к Путину о разблокировке Instagram

Она отметила, что комитет Совфеда по науке, образованию и культуре не поддерживает разблокировку двух соцсетей и подчеркнула, что они «разрушают государственность».

«Мы приняли однозначное решение: если эти каналы допускают такие высказывания в отношении нашей страны, наших бойцов, позволяют себе крайне негативные материалы, что разрушают нашу государственность… Ни я, ни мой комитет не являемся сторонниками этой позиции (разблокировки – ред. НСН)», - резюмировала Гумерова.

Соцсети Instagram и Facebook блокируются в России с марта по требованию Генпрокуратуры. Решение было принято после того, как Meta разрешила пользователям с Украины призывать к насилию в отношении россиян в контексте боевых действий. Россия признала Meta экстремистской организацией, а 11 октября компания попала в перечень Росфинмониторинга экстремистов и террористов.

