«Личная точка зрения!»: В Совфеде объяснили просьбу к Путину о разблокировке Instagram
С просьбой о разблокировке соцсети обратился лишь один сотрудник, который прикрывается именем Совфеда и высказывает несовпадающую с большинством позицию, отметила в эфире НСН сенатор Лилия Гумерова.
Координатор экспертного совета по анализу информационной среды и блогосферы при комитете Совфеда Валерия Рытвина исключена из состава совета, так как она направила обращение Владимиру Путину с просьбой разблокировать Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta; также внесена в список террористов по версии Росфинмониторинга), заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Совет блогеров при Совете Федерации попросил снять блокировку с соцсетей Instagram и Facebook. Обращение было направлено президенту Владимиру Путину и его заместителю в Совбезе Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости». Блогеры утверждают, что блокировка этих соцсетей наносит ущерб России в информационной войне, поскольку российские аналоги на Западе не столь популярны. Лилия Гумерова отметила, что Совета блогеров не существует, а подобные просьбы являются лишь частным мнением Рытвиной.
«Не существует такого органа, как Совет блогеров при Совете Федерации. Это выдуманная Валерией Рытвиной история. При комитете Совфеда по науке, образованию и культуре есть экспертный совет по анализу информационной среды и блогосферы. Туда входит 25 человек, в том числе Рытвина. Они помогали нам проводить опросы, мы вели достаточно конструктивную работу. Что касается обращения, то оно не было согласовано на экспертном совете, это личная точка зрения Валерии Рытвиной. Мне сегодня позвонили эксперты и выразили крайнее негодование тем, что она делает заявления, которые не совпадают с точкой зрения экспертного совета. В связи с тем, что это не первая попытка прикрыться именем Совфеда, высказать позицию несовпадающую, сегодня комитетом принято решение вывести Валерию Рытвину из состава экспертного совета при комитете», - сказала Гумерова.
Она отметила, что комитет Совфеда по науке, образованию и культуре не поддерживает разблокировку двух соцсетей и подчеркнула, что они «разрушают государственность».
«Мы приняли однозначное решение: если эти каналы допускают такие высказывания в отношении нашей страны, наших бойцов, позволяют себе крайне негативные материалы, что разрушают нашу государственность… Ни я, ни мой комитет не являемся сторонниками этой позиции (разблокировки – ред. НСН)», - резюмировала Гумерова.
Соцсети Instagram и Facebook блокируются в России с марта по требованию Генпрокуратуры. Решение было принято после того, как Meta разрешила пользователям с Украины призывать к насилию в отношении россиян в контексте боевых действий. Россия признала Meta экстремистской организацией, а 11 октября компания попала в перечень Росфинмониторинга экстремистов и террористов.
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