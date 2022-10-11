Депутат Госдумы предупредил россиян о «зомбировании» в Facebook и Instagram
Пользователи запрещенных в России соцсетей могут подвергаться психологической обработке и сами стать преступниками, сказал НСН парламентарий Олег Матвейчев.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил НСН, что в Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) россиян могут подвергать психологической обработке и подталкивать к совершению преступлений.
Ранее компанию Meta внесли в перечень террористов и экстремистов. Матвейчев заявил, что в думском комитете не обсуждают разблокировку опальных соцсетей.
«Какая может быть разблокировка, если компания продолжает работать против России? Не прекращается разжигание ненависти к России, а только усиливается, публикуются призывы к убийству русских. Патриотические блогеры «выпилены», там сплошное царство негодяев. Я не видел со стороны компании каких-то дружественных намерений – это абсолютно вражеское средство ведение информационной войны», - сказал Матвейчев.
Собеседник НСН также предупредил россиян, которые обходят с помощью VPN-сервисов блокировку, что платформы могут оказывать на них психологическое давление и подталкивать к преступлению или суициду.
«Еще неизвестно, что они учудят. Люди думают, что там можно просто так находиться, а они могут подвергаться психологической обработке, кодировке. Сейчас искусственным интеллектом создаются копии пользователей, которые могут доводить людей до самоубийства, либо заставить их самих стать преступниками. Кто-то говорит, что у них (Meta) есть кейс судного дня, когда они запустят программу и люди пойдут «взрываться». Людям надо беречь свою психику и понимать, что они играют с огнем, когда заходят на вражескую территорию», - подчеркнул Матвейчев.
Парламентарий отметил, что в профильном думском комитете вопрос разблокировки Instagram не обсуждался.
«Нет, не обсуждался. Росфинмониторинг тоже не просто так заинтересовался этим вопросом. Финансовые взаимоотношения с этими площадками могут быть угрозой для санкций против людей. Если человек получает от них деньги, то может схлопотать статус иноагента. А если он платит им деньги, то может оказаться спонсором терроризма», - резюмировал Матвейчев.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский допускал разблокировки Instagram осенью, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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