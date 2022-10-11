Депутат Госдумы предупредил россиян о «зомбировании» в Facebook и Instagram

Ранее компанию Meta внесли в перечень террористов и экстремистов. Матвейчев заявил, что в думском комитете не обсуждают разблокировку опальных соцсетей.

«Какая может быть разблокировка, если компания продолжает работать против России? Не прекращается разжигание ненависти к России, а только усиливается, публикуются призывы к убийству русских. Патриотические блогеры «выпилены», там сплошное царство негодяев. Я не видел со стороны компании каких-то дружественных намерений – это абсолютно вражеское средство ведение информационной войны», - сказал Матвейчев.

Собеседник НСН также предупредил россиян, которые обходят с помощью VPN-сервисов блокировку, что платформы могут оказывать на них психологическое давление и подталкивать к преступлению или суициду.

«Еще неизвестно, что они учудят. Люди думают, что там можно просто так находиться, а они могут подвергаться психологической обработке, кодировке. Сейчас искусственным интеллектом создаются копии пользователей, которые могут доводить людей до самоубийства, либо заставить их самих стать преступниками. Кто-то говорит, что у них (Meta) есть кейс судного дня, когда они запустят программу и люди пойдут «взрываться». Людям надо беречь свою психику и понимать, что они играют с огнем, когда заходят на вражескую территорию», - подчеркнул Матвейчев.