СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook
Совет блогеров при Совете Федерации попросил президента Владимира Путина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева разблокировать соцсети Instagram и Facebook (сети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России, внесенной в список террористов по версии Росфинмониторинга). Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, блогеры направили соответствующие письма. Совет считает, что ограничение доступа к соцсетям имеет «негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны». Блогеры отмечают, что Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа», а пользователи из РФ – возможности создавать контент, «направленный на отстаивание интересов страны».
Кроме того, в Совете блогеров считают, что из-за блокировки Instagram и Facebook Россия теряет позиции в «информационной войне» во время спецоперации на Украине, пишет Газета.ру. Как отмечается в обращении, отечественные соцсети не обладают такой популярностью ни у россиян, ни у иностранцев, поэтому ресурсы «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям».
Принадлежащие Meta соцсети заблокировали в России в марте из-за антироссийской позиции, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
- Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
- Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
- В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага
- «Сыты по горло»: Чешский журналист рассказал об отношении соотечественников к событиям на Украине
- Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может
- СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook
- Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером
- Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru