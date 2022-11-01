СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook

По данным издания, блогеры направили соответствующие письма. Совет считает, что ограничение доступа к соцсетям имеет «негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны». Блогеры отмечают, что Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа», а пользователи из РФ – возможности создавать контент, «направленный на отстаивание интересов страны».

Кроме того, в Совете блогеров считают, что из-за блокировки Instagram и Facebook Россия теряет позиции в «информационной войне» во время спецоперации на Украине, пишет Газета.ру. Как отмечается в обращении, отечественные соцсети не обладают такой популярностью ни у россиян, ни у иностранцев, поэтому ресурсы «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям».

Принадлежащие Meta соцсети заблокировали в России в марте из-за антироссийской позиции, напоминает Ura.ru.

