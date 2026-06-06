Кнайсль неожиданно высказалась о готовности Трампа вновь атаковать Иран
Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявил в интервью «Ленте.ру» на площадке ПМЭФ, что противостояние США и Ирана по сути носит характер вооружённого конфликта с 1979 года, то есть с момента исламской революции в Иране.
Отвечая на вопрос о вероятности новых ударов США по Ирану, Кнайсль отметила, что напряжённость в отношениях двух государств сохраняется уже почти полвека.
Она подтвердила, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном не исчерпан, но при этом считает преждевременным говорить о риске развёртывания полномасштабных боевых действий.
Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возобновление боевых действий в отношении Ирана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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