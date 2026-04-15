В России ликвидировали крупнейшую схему ухода от НДС на 1,2 трлн рублей

Обыски и выемка документов прошли в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также по домашним адресам организаторов. Схема действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и других регионах. Сеть состояла из более чем 4,8 тыс. юридических лиц. В 2023–2025 годах через них могли быть сформированы фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб.

Пользователями схемы были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге.

Сумма, уведенная злоумышленниками от налогов, сопоставима с доходами крупнейших регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

