Мо Яню вручили премию «Ясная Поляна» в Институте русской литературы РАН

Произведение, созданное в 2001 году, увидело свет на русском языке в 2024‑м благодаря переводу Игоря Егорова и Кирилла Батыгина. Торжественное вручение награды прошло в Толстовском зале Пушкинского Дома в Санкт‑Петербурге, сообщает портал ГодЛитературы.РФ.



Принимая премию, писатель особо выделил значимость русской литературы — не только для собственного творческого пути, но и для целой плеяды китайских авторов. Особую ценность для него представляет связь одного из своих текстов с творческим наследием Льва Толстого: этот факт Мо Янь назвал предметом личной гордости. Хотя писатель не отрицал влияния западной литературной традиции, он однозначно поставил на первое место воздействие русской и советской словесности, прямо заявив, что оно оказалось для него значительно сильнее.



Роман «Смерть пахнет сандалом» в 2025 году вошёл в Длинный и Короткий списки номинации «Иностранная литература» 23‑го сезона премии, в итоге завоевав победу. Члены жюри высоко оценили произведение, отметив в нём тонкое переплетение исторической глубины, эмоциональной напряжённости и художественного мастерства — и даже провели параллель с оперным искусством. Поскольку в октябре 2025 года, когда проходила основная церемония награждения лауреатов «Ясной Поляны», Мо Янь не смог присутствовать, награду ему вручили позднее — во время визита в Россию в июне 2026 года.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин сказал НСН, что русская литература остается в центре мирового внимания, и Льва Толстого и Федора Достоевского можно назвать писателями XXI века, поскольку эти авторы поднимали в своих произведениях острые вопросы, которые до сих пор не были решены.

