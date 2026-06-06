Во ВЦИОМ назвали уровень напряженности в российском обществе

Как отметил Абрамов, нынешнее состояние граждан нельзя охарактеризовать ни как безразличие, ни как всепоглощающую тревогу. В настроениях людей прослеживается баланс: они сумели приспособиться к обстоятельствам, сохраняют определённую стойкость и даже умеренный позитивный настрой — при этом по‑прежнему чутко реагируют на события вокруг.



Для оценки общественного настроения социологи применяют показатель — вектор напряжённости. Сейчас его значение составляет минус четыре пункта. Абрамов разъяснил, что эта цифра говорит о наличии внутреннего напряжения, которое не трансформируется в резкие внешние действия. Иными словами, граждане остаются восприимчивыми к происходящему, но в целом умеют держать эмоции под контролем и подстраиваться под меняющиеся условия.



Особую позитивную динамику демонстрирует молодёжь: 44% молодых людей оценивают своё настроение как жизнерадостное — это заметно выше общероссийского показателя, который держится на отметке в 35%. В то же время у младших миллениалов, занятых построением карьеры и созданием семьи, зафиксирован более высокий уровень тревожности. По словам Абрамова, такая ситуация закономерна: на данном жизненном этапе вопросы стабильности, личных перспектив и будущего особенно остро волнуют людей.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал НСН, что триллеры и детективы держат в ожидании разгадки, потому многие зрители смотрят подобные фильмы, чтобы расслабиться.

