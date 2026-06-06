Сергей Жуков заявил, что «Иванушки» нагрубили ему из-за песни «Алешка»
Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл в своём блоге неприятную историю, связанную с попыткой организовать коллаборацию с коллективом «Иванушки International».
Музыкант хотел сделать совместную версию песни «Алёшка», но его инициатива не нашла отклика. Жуков рассказал, что обратился со своей идеей в продюсерский центр «Иванушек». Реакция оказалась резко негативной: после недолгой паузы ему бросили в трубку фразу: «Со всяким г*вном они не поют», — а затем связь оборвалась.
Артист признался, что такой жёсткий отказ стал для него серьёзным эмоциональным ударом, особенно с учётом того, что на тот момент его группа уже собирала полные залы.
Ранее Жуков заявил НСН, что мог бы больше не писать новых песен со своим багажом хитов, но хочет порадовать своих поклонников.
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