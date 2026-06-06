Глава «НМГ Студии» Табарчук: ИИ усиливает конкуренцию в кино

По мнению эксперта, ИИ меняет расстановку сил в кинопроизводстве: теперь у небольших студий появилось гораздо больше шансов воплотить свои замыслы. Благодаря современным технологиям малые компании могут браться за проекты, которые раньше оказывались им не по плечу из‑за высокой стоимости или технической сложности.



При этом Табарчук обратил внимание на важный нюанс: доступность инструментов для создания контента ещё не означает, что продукт найдёт своего зрителя, отмечают «Известия».



Руководитель «НМГ Студии» отметил, что оценка проекта должна начинаться ещё на стадии сценария. Контентный комитет компании при рассмотрении идей учитывает сразу несколько аспектов: и художественную ценность замысла, и потенциал сделать повествование убедительным и качественным. Как добавил Табарчук, критически важно на раннем этапе просчитать, сумеет ли технологическая реализация идеи по‑настоящему захватить внимание зрителей.

Ранее режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук заявил, что ИИ, вполне возможно, заменит актёров в кино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

