Россиян предупредили о подорожании иностранных товаров из-за НДС

По его словам, продавцы не будут брать НДС на себя. В результате импортные товары подорожают «почти зеркально вводимым ставкам». В качестве примера он привёл смартфон из Китая, который при цене в 50 тысяч рублей из-за ставке НДС в 22% станет дороже «более чем на 10 тысяч рублей».

«Поэтапное повышение ставки от 7 до 22% лишь растягивает это «удовольствие», превращая резкий скачок в серию ежегодных подорожаний... Это попытка Минфина «варить лягушку на медленном огне», — отметил эксперт.

Трепольский добавил, что ставка в 7% вряд ли вызовет массовый отток покупателей, а вот уровень НДС в 14% и 22% станет критическим.

Ранее в Минфине предложили постепенно вводить НДС на интернет-товары с 2027 года, тогда как в Минпромторге считают, что нужно сразу использовать максимальную ставку в 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».