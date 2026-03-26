Россиян предупредили о подорожании иностранных товаров из-за НДС
Ввод налога на добавленную стоимость (НДС) на иностранные товары приведёт к росту их стоимости. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
По его словам, продавцы не будут брать НДС на себя. В результате импортные товары подорожают «почти зеркально вводимым ставкам». В качестве примера он привёл смартфон из Китая, который при цене в 50 тысяч рублей из-за ставке НДС в 22% станет дороже «более чем на 10 тысяч рублей».
«Поэтапное повышение ставки от 7 до 22% лишь растягивает это «удовольствие», превращая резкий скачок в серию ежегодных подорожаний... Это попытка Минфина «варить лягушку на медленном огне», — отметил эксперт.
Трепольский добавил, что ставка в 7% вряд ли вызовет массовый отток покупателей, а вот уровень НДС в 14% и 22% станет критическим.
Ранее в Минфине предложили постепенно вводить НДС на интернет-товары с 2027 года, тогда как в Минпромторге считают, что нужно сразу использовать максимальную ставку в 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
