Анита Цой установила того, кто изрезал её платья перед концертом в Кремле
Анита Цой заявила спецкору НСН, что знает имя злоумышленника, изрезавшего ее платья перед концертом в Кремле.
Певица, народная артистка РФ Анита Цой рассказала спецкору НСН, что они с командой нашли того, кто изрезал ее концертные костюмы на пять миллионов рублей прямо перед юбилейным шоу «Крылья» в Кремле.
«Мы всех нашли. Хочу еще раз поблагодарить руководителя государственного кремлевского дворца Петра Шаболтая. Он разрешил посмотреть все камеры. Мы все определили, все решили, но мне хотелось бы оставить имена внутри нашей корпоративности. Злоумышленник понес все, что должен был понести. Надеюсь, что такого больше не повторится. Это полное безобразие», — сказала Цой спецкору НСН на премии МУЗ-ТВ.
Напомним, за несколько часов до сольного выступления в Кремле, намеченного на 7 февраля 2026 года, случилось неприятное происшествие: кто‑то намеренно испортил пять концертных нарядов Аниты Цой. Сумма ущерба исчислялась миллионами рублей. Однако артистка не стала отменять выход на сцену и всё равно выступила перед публикой. Певица Зара, коллега Аниты по сцене, узнав о случившемся, предложила свою поддержку — она была готова предоставить два своих платья, чтобы помочь решить проблему.
Ранее Цой в беседе со спецкором НСН заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.
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