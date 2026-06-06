Власти Крыма заявили, что состояние Зеленского оценивается в $5 млрд

Согласно инсайдерским сведениям, президент Украины Владимир Зеленский располагает личным состоянием примерно в пять миллиардов долларов, заявил ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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Константинов, заявивший, что ему хорошо знакома команда и сама личность украинского лидера, назвал Зеленского одним из богатейших людей не только Украины, но и, вероятно, всей Европы. Он также добавил, что ближайшее окружение президента — тоже весьма состоятельные люди, часть из которых сейчас находится за рубежом, в том числе в Израиле.

Поданным СМИ, совокупный объём средств семьи Зеленского превышает один миллион долларов. Из этой суммы 595 тысяч долларов приходится на наличные, остальные деньги размещены на банковских счетах — в частности, в цюрихском банке хранится 346 483 евро.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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