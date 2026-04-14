«Подобные вещи раньше вводились, это не первый раз. Раз это было принято, договоренность есть со всеми членами ЕАЭС. Просто так это принять не могли. Чисто теоретически здесь нет никаких нарушений, но на деле будут возникать проблемы. Сразу увеличиваются издержки, компания-продавец автоматически поднимает цены. Как правило, после повышения таможенных пошлин обратно в свою стартовую цену товар не возвращается. Это закон экономики, никуда от этого не уйдешь. При этом недружественная страна – это политический термин. Если какая-то недружественная страна предлагает хорошую цену и сама доставляет товар, глупо будет отказываться от предложения. Если нам Chanel из Франции привезут за половину стоимости, мы что, откажемся? Не знаю, это все индивидуальный подход. Если у бизнеса рентабельность торговли больше хотя бы 5-7%, он даже не будет выяснять, дружественный товар или нет», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что потребители точно почувствуют разницу, но подобные товары обычно покупают люди с высоким доходом, они готовы к росту цен.

«Конечно, товары будут дороже. Это усложняется логистика, появляются дополнительные посредники. Я не думаю, что это будут космические издержки, но они точно повысятся. Товары из недружественных стран в основном покупают люди с высокими доходами. Для них повышение цен на 5-10%, даже на 15% - это не так много. Кто пьет шотландский виски, тот и будет его пить даже при росте цен на 20%. Может, чуть меньше будут пить», - заключил собеседник НСН.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов.

