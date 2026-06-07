СМИ: Россия и Украина пришли к соглашению
Россия и Украина пришли к соглашению о механизме обмена справками для граждан своих стран, «сообщают «Известия».
Речь идет о документах, которые необходимы для подтверждения пенсионного стажа и ряда выплат. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подтвердила эту информацию. По ее словам, она и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмирий Лубинец договорились создать канал взаимодействия и передачи необходимых справок.
Это связано с тем, что «у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами». В качестве примера Лантратова привела ситуацию: «когда вдруг погибает боец с любой стороны, у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок».
Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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