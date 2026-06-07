В Сочи обломки беспилотника повредили маршрутку с пассажирами

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на дорогу, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

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По его данным, взрывная волна выбила стекла в маршрутке, которая перевозила 15 человек. Пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, в городе и на федеральной территории «Сириус» тоже упали обломки дронов. На места падения прибыли эксперты.

Ранее в Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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