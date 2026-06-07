В Сочи обломки беспилотника повредили маршрутку с пассажирами
7 июня 202601:01
Денис Постольский
В Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на дорогу, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.
По его данным, взрывная волна выбила стекла в маршрутке, которая перевозила 15 человек. Пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, в городе и на федеральной территории «Сириус» тоже упали обломки дронов. На места падения прибыли эксперты.
Ранее в Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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