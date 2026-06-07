В задании ЕГЭ по русскому нашли подсказку

Ведомство получило обращения россиян, в том числе через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» о задании в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Школьникам было необходимо проставить правильно ударение в словах.

В слове «позвала» данного задания ударная буква была выделена. Отмечается, что опечатка не препятствовала успешному выполнению задания. В настоящее время ведется разбирательство.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен стартовал в России в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

