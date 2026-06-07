В задании ЕГЭ по русскому нашли подсказку
Информация об опечатке в слове «позвала» в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщает в «Макс» Рособрнадзор.
Ведомство получило обращения россиян, в том числе через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» о задании в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Школьникам было необходимо проставить правильно ударение в словах.
В слове «позвала» данного задания ударная буква была выделена. Отмечается, что опечатка не препятствовала успешному выполнению задания. В настоящее время ведется разбирательство.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен стартовал в России в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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