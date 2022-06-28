«Передается от мышей»: Вирусолог указал на опасность конго-крымской лихорадки
Болезнь широко распространена в степных районах юга России, отметил в эфире НСН Александр Чепурнов.
Конго-крымская лихорадка вызывает у человека нарушения коагуляционного каскада, которые приводят к довольно летальному ДВС-синдрому, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, на юге России был обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Александр Чепурнов уверен, что обнаруженная проба представляет из себя уже известную болезнь.
«Такая лихорадка относится к геморрагическим заболеваниям, потому что вызывает нарушения коагуляционного каскада. Это развитие реакции свертывающей крови. Приводит к ДВС-синдрому в результате своей патологии, она довольно летальная. Эта лихорадка хорошо известная. Таких случаев ежегодно в стране сотни. В Казахстане это достаточно известное заболевание, а также в степных районах юга России. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть десятки заболеваний этой болезнью ежегодно. Ничего особенного и экстраординарного здесь нет», - сказал Чепурнов.
При этом он выразил уверенность, что обнаруженная проба не является новым штаммом, а представляет из себя уже известную болезнь.
«То, что выделили очередной штамм – это кто-то отметился и сейчас все будут упражняться. Это то же самое, что сейчас взять носоглоточный смыв у любого заболевшего коронавирусом и изолировать оттуда вирус. Точно так же при заболевании или исследовании животных можно легко изолировать вирус конго-крымской лихорадки. Это не новый штамм. Можно взять в очередной раз и высеять возбудитель откуда угодно. Если начинают с ним работать и характеризуют его свойства, то это называют штаммом. Не думаю, что то, что выделено, хоть как-либо отличается от того, что уже известно», - указал Чепурнов.
Также вирусолог рассказал, что конго-крымская лихорадка была открыта в 1944-1945 годах в Крыму, а передается она от мышей.
«Лихорадка неприятная. Она была открыта в 44-45 годах в Крыму. Лихорадка характеризуется тем, что она относится к природно-очаговым заболеваниям и передается мышами. То есть, мыши очень любят поселяться в стогах сена. После этого, когда сено ворошат, поскольку в экскрементах мышей содержится этот вирус, то образуется вторичный аэрозоль, из-за которого заболевают люди, занимающиеся сельскохозяйственными работами. После того, как вирус был открыт, оказалось, что в Конго есть тот же самый вирус, поэтому возбудитель стали называть конго-крымской лихорадкой», - добавил Чепурнов.
Ранее, в мае, Роспотребнадзор по Ростовской области сообщал, что от конго-крымской лихорадки была зарегистрирована смерть жителя Новошахтинска.
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