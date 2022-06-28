«Передается от мышей»: Вирусолог указал на опасность конго-крымской лихорадки

«То, что выделили очередной штамм – это кто-то отметился и сейчас все будут упражняться. Это то же самое, что сейчас взять носоглоточный смыв у любого заболевшего коронавирусом и изолировать оттуда вирус. Точно так же при заболевании или исследовании животных можно легко изолировать вирус конго-крымской лихорадки. Это не новый штамм. Можно взять в очередной раз и высеять возбудитель откуда угодно. Если начинают с ним работать и характеризуют его свойства, то это называют штаммом. Не думаю, что то, что выделено, хоть как-либо отличается от того, что уже известно», - указал Чепурнов.

Также вирусолог рассказал, что конго-крымская лихорадка была открыта в 1944-1945 годах в Крыму, а передается она от мышей.

«Лихорадка неприятная. Она была открыта в 44-45 годах в Крыму. Лихорадка характеризуется тем, что она относится к природно-очаговым заболеваниям и передается мышами. То есть, мыши очень любят поселяться в стогах сена. После этого, когда сено ворошат, поскольку в экскрементах мышей содержится этот вирус, то образуется вторичный аэрозоль, из-за которого заболевают люди, занимающиеся сельскохозяйственными работами. После того, как вирус был открыт, оказалось, что в Конго есть тот же самый вирус, поэтому возбудитель стали называть конго-крымской лихорадкой», - добавил Чепурнов.

Ранее, в мае, Роспотребнадзор по Ростовской области сообщал, что от конго-крымской лихорадки была зарегистрирована смерть жителя Новошахтинска.

