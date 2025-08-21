Врач Овечкин рассказал о лечении Ефремова в Кисловодске

По его словам, в санатории лечение осуществляется в ограниченном объёме.

«Купировать обострение только таким лечением невозможно... необходимо наблюдение профильного врача для контроля», - указал специалист.

Овечкин добавил, что в этом случае в санатории следует находиться не менее двух недель.

Ранее адвокат актёра Юрий Падалко заявил, что у Ефремова серьёзные проблемы с лёгкими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».