В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

Отмечается, что вирус выявили сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и московского Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», — рассказали в пресс-службе.

Лихорадка распространена в некоторых странах Африки, Балкан, Ближнего Востока и Азии, а также встречается на юге европейской части России. Людям вирус может передаваться от клещей, домашнего скота, от человека человеку — при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.

Наиболее высокий риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти отмечается при инфицировании линией «Европа-1». Последствия и опасность линии «Европа-3» еще предстоит выяснить.

