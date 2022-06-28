В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки обнаружен на юге России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
Отмечается, что вирус выявили сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и московского Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», — рассказали в пресс-службе.
Лихорадка распространена в некоторых странах Африки, Балкан, Ближнего Востока и Азии, а также встречается на юге европейской части России. Людям вирус может передаваться от клещей, домашнего скота, от человека человеку — при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.
Наиболее высокий риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти отмечается при инфицировании линией «Европа-1». Последствия и опасность линии «Европа-3» еще предстоит выяснить.
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