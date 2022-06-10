Роспотребнадзор: в Ростовской области зарегистрированы случаи лихорадки Ку

Случаи заболевания людей лихорадкой Ку или коксиеллезом выявлены в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, речь идет пока о единичных случаях.

Как отмечается, заболевание очень заразное, инфекция может проникнуть в организм человека через порезы кожных покровов, а также через слизистые. Возбудители заболевания попадают к человеку также через укус клещей и при употреблении термически необработанного мяса зараженных животных.