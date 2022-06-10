Роспотребнадзор: в Ростовской области зарегистрированы случаи лихорадки Ку

Случаи заболевания людей лихорадкой Ку или коксиеллезом выявлены в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, речь идет пока о единичных случаях.

Как отмечается, заболевание очень заразное, инфекция может проникнуть в организм человека через порезы кожных покровов, а также через слизистые. Возбудители заболевания попадают к человеку также через укус клещей и при употреблении термически необработанного мяса зараженных животных.

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Проявляется заболевание развитием бронхита, атипичной пневмонией с поражением центральной нервной системы и других органов.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил о риске заболеть лишаем после COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:ИнфекцияЗаболеваниеРостовская ОбластьРоспотребнадзор
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