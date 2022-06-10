Роспотребнадзор: в Ростовской области зарегистрированы случаи лихорадки Ку
Случаи заболевания людей лихорадкой Ку или коксиеллезом выявлены в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
По словам специалистов, речь идет пока о единичных случаях.
Как отмечается, заболевание очень заразное, инфекция может проникнуть в организм человека через порезы кожных покровов, а также через слизистые. Возбудители заболевания попадают к человеку также через укус клещей и при употреблении термически необработанного мяса зараженных животных.
Проявляется заболевание развитием бронхита, атипичной пневмонией с поражением центральной нервной системы и других органов.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил о риске заболеть лишаем после COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Роспотребнадзор: в Ростовской области зарегистрированы случаи лихорадки Ку
- Анастасия Ракова: в Москве расширили функционал детской электронной медкарты
- СМИ: взрыв прогремел в Донецке в районе администрации главы ДНР
- Путин вручил новому президенту Туркмении орден Дружбы
- СМИ: жена Укупника сбила пешехода в Москве
- В МИД РФ не считают военнопленными осужденных в ДНР британских наемников
- Автоэксперт рассказал об опасности использования плохого бензина
- Шольц назвал условие для вступления Сербии в ЕС
- Хинштейн прокомментировал арест Митволя
- В Банке России заявили о высоком риске глобальной рецессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru