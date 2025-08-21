Пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Сочи самолета
Летевший из Москвы в Сочи самолёт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за умершего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Инцидент произошёл 21 августа. Во время полёта 56-летний мужчина внезапно потерял сознание. Ему стали оказывать первую помощь, а командир воздушного судна решилм срочно совершить посадку и вызвал реанимационную бригаду.
«К сожалению, мужчина скончался. Прибывшие на борт медики констатировали смерть пассажира», - говорится в сообщении.
Ранее пассажир скончался на борту летевшего из Хабаровска в Москву самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
