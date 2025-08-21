ВКС России уничтожили пункты склад украинских БПЛА

Пункт временной дислокации и склад беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены авиационным ударом ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР

В ведомстве указали, что цели были обнаружены разведкой в районе населённого пункта Константиновка в ДНР, а также в районе населённого пункта Гремяч в Черниговской области. Было принято решение ударить по ним авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.

«Цели были уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля», - говорится в сообщении.

Ранее российские войска с помощью РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ под Красноармейском, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
