ВКС России уничтожили пункты склад украинских БПЛА
Пункт временной дислокации и склад беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены авиационным ударом ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что цели были обнаружены разведкой в районе населённого пункта Константиновка в ДНР, а также в районе населённого пункта Гремяч в Черниговской области. Было принято решение ударить по ним авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.
«Цели были уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля», - говорится в сообщении.
Ранее российские войска с помощью РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ под Красноармейском, сообщает «Свободная пресса».
