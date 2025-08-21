Генерал-полковник Никифоров стал новым командующим группировки войск «Север»

Новым командующим группировки войск «Север» был назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее командовавший Западным военным округом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении, посвящённом визиту главы ведомства Андрея Белоусова, говорится, что министр заслушал доклады нового командующего по текущей обстановке.

«Никифоров доложил министру... по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой», - отметили в министерстве.

Ранее подразделения группировки войск «Север» значительно продвинулись в Юнаковке, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: Минобороны РФ / Стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФВооруженные Силы РФ

