Генерал-полковник Никифоров стал новым командующим группировки войск «Север»
Новым командующим группировки войск «Север» был назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее командовавший Западным военным округом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении, посвящённом визиту главы ведомства Андрея Белоусова, говорится, что министр заслушал доклады нового командующего по текущей обстановке.
«Никифоров доложил министру... по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой», - отметили в министерстве.
Ранее подразделения группировки войск «Север» значительно продвинулись в Юнаковке, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- VPN и даркнет: Россиянам объяснили, какое поведение в интернете сочтут «подозрительным»
- Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
- «Бюджетно и насыщенно»: Туроператор оценил безвиз в Иорданию
- ВКС России уничтожили пункты склад украинских БПЛА
- Врач Овечкин рассказал о лечении Ефремова в Кисловодске
- «Вопрос чести»: В Госдуме усомнились в необходимости закона о релокантах
- Генерал-полковник Никифоров стал новым командующим группировки войск «Север»
- Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии
- Никакой «Жизни по вызову!»: Вадим Самойлов призвал убрать насилие с телеэкранов
- Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru