Генерал-полковник Никифоров стал новым командующим группировки войск «Север»

Москва передаст более 700 единиц транспорта и техники в регионы до конца года Линию трамвая на Угрешской улице в столице продлят почти на 1 км Ряд маршрутов Подмосковья включат в транспортную систему Москвы Международный детский культурный форум стартовал в Москве Декоративную подсветку обновили в парке «Коломенское»