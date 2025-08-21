Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского

По его словам, для это необходима хорошая проработка вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне, а также подготовка экспертами и министрами соответствующих рекомендаций.

«И при понимании, что когда и если... дойдёт до подписания... то будет решён вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», - отметил Лавров.

Ранее Зеленский заявяил, что готов встретиться с Путиным на территории «нейтральной Европы» - в Швейцарии, Австрии или Турции, сообщает RT.

