Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, для это необходима хорошая проработка вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне, а также подготовка экспертами и министрами соответствующих рекомендаций.
«И при понимании, что когда и если... дойдёт до подписания... то будет решён вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», - отметил Лавров.
Ранее Зеленский заявяил, что готов встретиться с Путиным на территории «нейтральной Европы» - в Швейцарии, Австрии или Турции, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- VPN и даркнет: Россиянам объяснили, какое поведение в интернете сочтут «подозрительным»
- Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
- «Бюджетно и насыщенно»: Туроператор оценил безвиз в Иорданию
- ВКС России уничтожили пункты склад украинских БПЛА
- Врач Овечкин рассказал о лечении Ефремова в Кисловодске
- «Вопрос чести»: В Госдуме усомнились в необходимости закона о релокантах
- Генерал-полковник Никифоров стал новым командующим группировки войск «Север»
- Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии
- Никакой «Жизни по вызову!»: Вадим Самойлов призвал убрать насилие с телеэкранов
- Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru