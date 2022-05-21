Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн

Не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки выявили в КНДР за последние сутки, общее число случаев заболевания с конца апреля составляет более 2,46 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).