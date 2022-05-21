Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн
Не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки выявили в КНДР за последние сутки, общее число случаев заболевания с конца апреля составляет более 2,46 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным северокорейских властей, за 24 часа умер один инфицированный.
Из всех пациентов с лихорадкой поправились 1,76 млн жителей КНДР, продолжают лечение 692 тысяч человек, 66 пациентов скончались.
Предположительно, КНДР ведут статистику граждан с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей тестирования и точного выявления коронавируса.
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