Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн

Не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки выявили в КНДР за последние сутки, общее число случаев заболевания с конца апреля составляет более 2,46 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По данным северокорейских властей, за 24 часа умер один инфицированный.

Из всех пациентов с лихорадкой поправились 1,76 млн жителей КНДР, продолжают лечение 692 тысяч человек, 66 пациентов скончались.

Предположительно, КНДР ведут статистику граждан с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей тестирования и точного выявления коронавируса.

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ТЕГИ:БолезньКНДР
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