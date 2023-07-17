Лепс высказался о выплатах российским бойцам за Leopard

«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», – заявил артист. Певец не сообщил, какую сумму всего уже выплатил военным, но заявил о намерении платить и дальше.

Ранее Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

