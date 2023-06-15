Лепс и Басков пообещали 1 млн рублей за подбитый украинский танк

Российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков заплатят 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя украинский танк, сообщает StarHit.

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Артисты высказались о желании материально помочь военным России. Инициативу также поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

По словам Лепса, помощь бойцам будет осуществляться до тех пор, «пока держит нас земля».

Как заявил Басков, артисты готовы поддерживать российских военных не только творчеством и гражданской позицией, но и финансово.

Ранее Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Николая Баскова
ТЕГИ:ТанкиУкраинаСпецоперацияМузыкантыГригорий ЛепсНиколай Басков

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