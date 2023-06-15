Лепс и Басков пообещали 1 млн рублей за подбитый украинский танк
Российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков заплатят 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя украинский танк, сообщает StarHit.
Артисты высказались о желании материально помочь военным России. Инициативу также поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.
По словам Лепса, помощь бойцам будет осуществляться до тех пор, «пока держит нас земля».
Как заявил Басков, артисты готовы поддерживать российских военных не только творчеством и гражданской позицией, но и финансово.
Ранее Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru