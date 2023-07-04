Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый Leopard

Военнослужащий с позывным Веном подтвердил, что получил деньги. Он показал пачку купюр на видео, которое разместил в Telegram певец. «Я ответил за свои слова», — отметил Лепс.

Ранее военнослужащий Андрей Кравцов, получил учреждённую фондом предпринимателей «Забота Сибири» денежную премию в размере одного млн рублей за уничтожение танка Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

