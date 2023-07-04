Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый Leopard

Российский исполнитель Григорий Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый танк Leopard немецкого производства, которые использует армия Украины.

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Военнослужащий с позывным Веном подтвердил, что получил деньги. Он показал пачку купюр на видео, которое разместил в Telegram певец. «Я ответил за свои слова», — отметил Лепс.

Ранее военнослужащий Андрей Кравцов, получил учреждённую фондом предпринимателей «Забота Сибири» денежную премию в размере одного млн рублей за уничтожение танка Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаТанкиСпецоперацияГригорий Лепс

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