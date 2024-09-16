«Лень работе не враг»: Мини-перерывы назвали профилактикой выгорания

Лень является нормальной реакцией организма на перенапряжение, сигнализирующей, что пора взять паузу во избежание снижения продуктивности, заявил в беседе с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Две трети россиян позволяют себе лениться на работе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. При этом женщины усилием воли заставляют себя трудиться дальше, тогда как мужчины чаще отвлекаются и делают перерывы. Мурадян пояснил, что это свидетельствует лишь о разных подходах к восстановлению ресурсов. Он также добавил, что в некоторых случаях лень может способствовать большей продуктивности.