«Лень работе не враг»: Мини-перерывы назвали профилактикой выгорания
Некоторые работодатели сегодня предлагают практику коротких пауз для отдыха в течение рабочего дня, что позволяет сотрудникам оставаться креативными и продуктивными, сообщил НСН Гарри Мурадян.
Лень является нормальной реакцией организма на перенапряжение, сигнализирующей, что пора взять паузу во избежание снижения продуктивности, заявил в беседе с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Две трети россиян позволяют себе лениться на работе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. При этом женщины усилием воли заставляют себя трудиться дальше, тогда как мужчины чаще отвлекаются и делают перерывы. Мурадян пояснил, что это свидетельствует лишь о разных подходах к восстановлению ресурсов. Он также добавил, что в некоторых случаях лень может способствовать большей продуктивности.
«Лень на работе – не враг, если подходить к ней с умом. Наш мозг не робот, он требует передышек. Постоянное напряжение может привести к снижению продуктивности, нельзя быть на пике эффективности 24/7. Многие называют такие перерывы своего рода профилактикой выгорания. В некоторых компаниях уже давно введена практика коротких пауз для отдыха в течение рабочего дня. Такие мини-перерывы помогают сотрудникам быть более креативными и продуктивными. Можно сказать, что лень – это инструмент для восстановления ресурсов, главное – знать меру!» - сказал он.
По словам собеседника НСН, следование простым правилам поможет избежать чрезмерной прокрастинации на рабочем месте.
«Когда перед глазами огромный список дел, мотивация быстро падает. Разбейте задачи на более мелкие шаги, и вы удивитесь, как быстро можно справиться с каждым из них. Распределите их по времени и старайтесь придерживаться графика. Если задача кажется слишком сложной или нудной, переключитесь на что-то попроще. Это поможет снизить уровень стресса и вернуться к сложной задаче с новыми силами. Короткие перерывы в 5-10 минут каждые пару часов помогут поддерживать концентрацию. Во время таких пауз можно сделать небольшую зарядку, выпить кофе, просто пройтись или послушать музыку», - резюмировал он.
Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников сообщил «Радиоточке НСН», что главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности. При этом если работа любима и приносит удовлетворение, человек способен справиться даже с самыми непростыми условиями труда.
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