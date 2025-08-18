«Важной деталью на переговорах президентов РФ и США Путина и Трампа стало то, что там присутствовало много бизнесменов. Конечно, обе стороны хотят возобновить экономические связи. Акционеры позитивно отреагировали на возможность окончания войны на Украине. Есть индикаторы, которые указывают, что акции военных компаний пошли вниз на фоне последних политических событий. Все хотят, чтобы экономические связи наладились, чтобы не было повторения санкционного сценария с Индией. Очень важно, чтобы две страны не только нашли разрешение конфликта, но и оказали позитивное влияние на глобальную экономику. Этой позиции придерживаются и Кирилл Дмитриев, и Стив Уиткофф», - рассказал он.

Ранее первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что Аляска как место для российско-американского саммита была выбрана в первую очередь из-за соображений безопасности для президента России.

