Россиянам рассказали, какой тип людей больше всего подвержен выгоранию

Люди, которые чаще всего могут испытывать профессиональное выгорание, это в первую очередь тревожные и ранимые личности, а также наоборот сдержанные и закрытые, заявила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр высшей категории МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Петина. Ее слова приводит «СвободнаяПресса».

Петина отметила, что в зоне риска люди, которые подвержены тревоге и сильной эмпатии. Если это врачи – то они каждый раз «умирают» вместе с пациентом. С другой стороны, работники, которые наоборот подавляют эмоции, более цинично смотрят на мир – тоже могут часто выгорать на работе. Третий тип, больше всего подверженный выгоранию, это активные лидеры, которым необходимо всегда быть на виду. У них часто проявляется переутомление и излишняя раздражительность.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН заявила, что в сбалансированном завтраке всегда должны присутствовать белок и углеводы, такие блюда дадут заряд бодрости и сделают рабочий день феерическим.

