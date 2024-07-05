Работа без фанатизма: Психолог рассказал, как обуздать в себе трудоголика

«Среди трудоголиков можно выделить определенные группы. Первая группа — это люди, которые переживают за свое рабочее место. Они живут в здоровой конкуренции, думают, что если их уволят, им придется найти новую работу. Такие люди недооценивают себя как специалистов, переживают за результаты своих трудов. Вторая категория — это те, кого волнует то, как их труд оценивается. Они беспокоятся за мнение окружающих, все перепроверяют, чтобы не было ошибок, все выполняют очень тщательно, стараются уточнить все детали. Третья же категория трудоголиков — это люди, которым нравится то, что они делают, они получают удовольствие (как моральное, так и физическое) от работы и поэтому все время ей занимаются. Они даже не замечают, как идет время», — сказал Жавнеров.

Собеседник НСН предупредил, что трудоголизм, каковы бы ни были его причины, может привести к эмоциональному выгоранию и физическим недугам.

«Когда человек стремится к чему-то недостижимому (например, пытается сделать все идеально или переживает, что о нем подумают другие люди), это начинает давить на него в эмоциональном плане и расшатывать его эмоциональное состояние. Из-за того, что нет баланса отдыха и работы, он может физически не выдерживать в какие-то моменты — происходят эмоциональные выгорания, нервные срывы. Сначала работник хорошо себя чувствует, трудится на пределе, а потом начинает плохо спать, появляется слабость, и он уже не может выполнять свои обязанности на прежнем уровне. А так как он переживает за то, что про него подумают люди, его как раз и отчитывают за некачественно сделанную работу. И чем сильнее эмоциональный гнет, тем хуже его состояние. И в какой-то момент обстоятельства побеждают его», — добавил психолог.

В заключение Жавнеров напомнил, как важно уметь слышать свой организм и вовремя восстанавливаться.

«Нужно быть осознанным человеком и уметь распознавать первые тревожные звоночки. Когда у человека завал на работе, он неделю трудится безвылазно, чувствует, что может почти не спать, а потом через неделю внезапно заболевает или ощущает опустошение, депрессивное состояние. Сама психика и весь организм кричат ему, что нужно восстанавливаться. Если человек не будет обращать на это внимание, то негативные последствия будут проявляться все в большей и большей степени. Трудоголики должны развлекать себя, чтобы избежать выгорания. Любая работа — это марафон, а не спринт. Если человек думает о том, как себя восстановить, поддерживать в хорошей физической форме, в нормальном эмоциональном состоянии, то он компенсирует свой недостаток — трудоголизм. Если такой компенсации нет, трудоголизм сожрет человека и приведет к тому, что он вообще не будет справляться с работой», — подытожил он.

Ранее Жавнеров заявил, что при выходе из отпуска на работу важно делать это постепенно, воспринимать рабочий график как марафонскую дистанцию, когда можно постепенно втянуться в рабочий ритм, так легче будет адаптироваться к работе и физически, и эмоционально.

