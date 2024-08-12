Смысл, идеал и хаос: Психолог назвал пути спасения от выгорания на работе
Частая смена работы говорит о неготовности брать обязательства и доводить начатое до конца, сказал в эфире НСН Владимир Шляпников, посоветовав искать смысл в работе через эксперименты.
Главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности, объяснил в интервью НСН завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
Ранее стало известно, что выгорание является для россиян главным препятствием для эффективной работы. По данным исследований сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 53% респондентов заявили, что не могут быть продуктивными из-за выгорания. 44% указали на недостаток мотивации, а 35% - на отсутствие четких целей и задач.
«Главный фактор, влияющий на эмоциональном выгорании - это мотивация и наличие смысла в работе. Если работа любима и приносит удовлетворение, человек способен справиться даже с самыми непростыми условиями труда. Если же он считает работу бессмысленной и неинтересной, что ни делай - она в любом случае будет вести к выгоранию. Когда люди учатся, у них складывается определенное представление о будущей профессии, они ее идеализируют. А когда приходят на рабочее место, то зачастую сталкиваются с разочарованием, обнаруживая, что реальность не соответствует ожиданиям. Человек должен искать в работе то, что лично ему нравится, и здесь не надо бояться экспериментировать. Если через год работы смысла не появилось, можно поменять направление в этой же профессии. Бывает еще дело не в работе, а в конкретной организации», - сказал Шляпников.
При этом он предостерег от хаотичной смены работы.
«Если человек меняет компанию на ту, где ему предлагают возможности для карьерного, профессионального или зарплатного роста - это вполне нормальная ситуация, но она не должна доходить до крайностей. Одно дело, когда человек достигает какого-то потолка и понимает, что надо двигаться дальше, а другое – когда он меняет по три работы в год, даже не успевая что-то прочувствовать и достичь каких-то результатов. Это говорит не о высокой профессиональной мобильности, а о неготовности брать обязательства и доводить начатое до конца. Это плохо и для самого человека, и для работодателя», - пояснил эксперт.
Шляпников также указал, как правильно отдыхать от работы.
«Важно помнить, что отдых предполагает смену деятельности. Если работа монотонная, в отпуске ее следует менять на что-то яркое и интересное. Если в работе много непредсказуемого и неожиданного, имеет смысл выбрать для отдыха что-то спокойное. Тем, кто много сидит и мало двигается, следует выбрать активный отдых. При этом для экстравертов пассивный отдых противопоказан, им нужна социальная активность. Интровертам же предпочтителен более спокойный отдых, им подойдет уединение где-нибудь на природе, подальше от людей», - заключил собеседник НСН.
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков ранее говорил «Радиоточке НСН», что более 40% россиян берут в месяц как минимум одну подработку, либо имеют постоянную подработку. По его словам, главным мотиватором здесь являются деньги, а не страсть к трудоголизму. При этом Ветерков предупредил, что переработки приводят к выгоранию и снижению качества работы.
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