Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме

Тайфун «Калмаэги» обрушился на территорию Вьетнама, наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Куинен. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает RT.

Как рассказала россиянка Ирина, проживающая во Вьетнаме уже восемь лет, столь мощный тайфун она наблюдала впервые. По ее словам, ветер был чрезвычайно сильным, в квартире ощущались сильные сквозняки, а звуки завывания не давали уснуть. Женщина отметила, что не выходила на улицу, однако слышала, как за окном рушились предметы и гремели обломки.