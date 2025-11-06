Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме

Тайфун «Калмаэги» обрушился на территорию Вьетнама, наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Куинен. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает RT.

Как рассказала россиянка Ирина, проживающая во Вьетнаме уже восемь лет, столь мощный тайфун она наблюдала впервые. По ее словам, ветер был чрезвычайно сильным, в квартире ощущались сильные сквозняки, а звуки завывания не давали уснуть. Женщина отметила, что не выходила на улицу, однако слышала, как за окном рушились предметы и гремели обломки.

«Пьют коктейли»: Россияне не беспокоятся из-за тайфуна во Вьетнаме

Ирина также сообщила, что местные жители и туристы были заранее предупреждены о приближении стихии и успели запастись необходимыми продуктами и водой.

При этом, по данным местных СМИ, тайфун не затронул популярный туристический курорт Нячанг, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:РоссиянеВьетнамТайфун

Горячие новости

Все новости

партнеры