Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме
Тайфун «Калмаэги» обрушился на территорию Вьетнама, наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Куинен. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает RT.
Как рассказала россиянка Ирина, проживающая во Вьетнаме уже восемь лет, столь мощный тайфун она наблюдала впервые. По ее словам, ветер был чрезвычайно сильным, в квартире ощущались сильные сквозняки, а звуки завывания не давали уснуть. Женщина отметила, что не выходила на улицу, однако слышала, как за окном рушились предметы и гремели обломки.
Ирина также сообщила, что местные жители и туристы были заранее предупреждены о приближении стихии и успели запастись необходимыми продуктами и водой.
При этом, по данным местных СМИ, тайфун не затронул популярный туристический курорт Нячанг, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аналогов нет»: Как калмыцкая этно-панк музыка дошла до Путина
- Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме
- Участник встречи с Трампом в Белом доме потерял сознание во время выступления
- США призвали разработать протоколы безопасности для урегулирования на Украине
- Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
- ЕК напомнила Сербии о необходимости присоединиться к санкциям против России
- Карл III лишил брата титула принца после скандалов с Эпштейном
- СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель
- «Пьют коктейли»: Россияне не беспокоятся из-за тайфуна во Вьетнаме
- Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru