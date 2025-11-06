В Швеции из-за дрона приостановили работу аэропорта Гетеборг-Ландветтер
В Швеции приостановили работу аэропорта Гtтеборг-Ландветтер после того, как в небе над воздушной гаванью заметили объект, похожий на беспилотник. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
По данным издания, предполагаемый дрон был замечен около 18:00 по местному времени (20:00 мск) в районе аэропорта, расположенного примерно в 20 километрах к востоку от Гетеборга, отмечает RT.
Один из очевидцев рассказал журналистам, что обратил внимание на небольшой объект с огнями и понял, что это дрон.
Администрация аэропорта подтвердила, что полеты временно приостановлены из соображений безопасности. Власти уточняют обстоятельства инцидента, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роль-подарок!»: Долинская о своей героине в спектакле «Анна Каренина»
- «Любовь — страшная вещь»: Актер Низовой рассказал, как ему далась роль мужа Анны Карениной
- Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде
- Ностальгия по нулевым: Зачем К.Maro едет в Россию с концертом
- В Швеции из-за дрона приостановили работу аэропорта Гетеборг-Ландветтер
- В Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов
- «Аналогов нет»: Как калмыцкая этно-панк музыка дошла до Путина
- Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме
- Участник встречи с Трампом в Белом доме потерял сознание во время выступления
- США призвали разработать протоколы безопасности для урегулирования на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru