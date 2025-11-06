В Швеции из-за дрона приостановили работу аэропорта Гетеборг-Ландветтер

В Швеции приостановили работу аэропорта Гtтеборг-Ландветтер после того, как в небе над воздушной гаванью заметили объект, похожий на беспилотник. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По данным издания, предполагаемый дрон был замечен около 18:00 по местному времени (20:00 мск) в районе аэропорта, расположенного примерно в 20 километрах к востоку от Гетеборга, отмечает RT.

Один из очевидцев рассказал журналистам, что обратил внимание на небольшой объект с огнями и понял, что это дрон.

Администрация аэропорта подтвердила, что полеты временно приостановлены из соображений безопасности. Власти уточняют обстоятельства инцидента, передает «Радиоточка НСН».

