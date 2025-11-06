Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается определtнный прогресс. Об этом он сообщил, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами.
По словам Уиткоффа, в настоящее время «чувствуется некий прорыв», хотя ситуация остается сложной. Он отметил, что урегулирование украинского конфликта является одной из приоритетных задач американской администрации, отмечает RT.
Дипломат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп лично проявляет постоянный интерес к этому вопросу. Уиткофф рассказал, что глава Белого дома регулярно спрашивает о ходе переговоров и обсуждений.
Спецпосланник добавил, что Трамп стремится «починить все» и намерен приложить усилия для достижения стабильного мира, передает «Радиоточка НСН».
