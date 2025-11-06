Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается определtнный прогресс. Об этом он сообщил, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами.

По словам Уиткоффа, в настоящее время «чувствуется некий прорыв», хотя ситуация остается сложной. Он отметил, что урегулирование украинского конфликта является одной из приоритетных задач американской администрации, отмечает RT.