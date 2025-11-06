Сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, поэтому они с радостью пойдут на концерт «исполнителя из нулевых», рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН.



Канадский певец K.Maro представит новый альбом на концерте в Москве. Он пройдет на «ВТБ-Арене» 6 июня, сообщили в Say-agency. Известность исполнителю принес сингл Femme Like U. Последний альбом артист издал в 2009 году. Легостаев объяснил мотивацию его приглашения.