Ностальгия по нулевым: Зачем К.Maro едет в Россию с концертом

Желающих посетить концерт исполнителя, треки которого звучали в свое время на всех дискотеках, будет довольно много, даже по цене 7 тысяч рублей за билет, заявил НСН Илья Легостаев.

Сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, поэтому они с радостью пойдут на концерт «исполнителя из нулевых», рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН.

Канадский певец K.Maro представит новый альбом на концерте в Москве. Он пройдет на «ВТБ-Арене» 6 июня, сообщили в Say-agency. Известность исполнителю принес сингл Femme Like U. Последний альбом артист издал в 2009 году. Легостаев объяснил мотивацию его приглашения.

«Он не первый такой артист в последнее время. Для актуальных исполнителей, у которых не было перерывов в карьере, российские гастроли связаны с репутационными рисками. Поэтому те, кто на сейчас на коне, не хотят играть в эти игры. Я полагаю, что тем, кто приезжает, уже нечего терять. В данном случае было просто хорошее предложение. Сейчас у людей есть гастрольный голод. Они очень хотят видеть иностранных артистов. Практически все редкие концерты, которые случаются, проходят с большим ажиотажем. Мы все соскучились, чтобы увидеть какую-то другую жизнь, иной подход, новости с другой планеты. К тому же здесь будут хиты, которые гремели в свое время на всех дискотеках больших городов. Также мода последнего полугода — ностальгия по нулевым. Может быть, к моменту концерта она разрастется до невероятных масштабов. Так что я думаю, что желающих посмотреть будет довольно много. Что касается билетов, то их цена может достигать и семи тысяч рублей, если говорить о хороших местах, потому что спрос будет», — указал он.

ФОТО: ТАСС / Holger Hollemann / DPA
