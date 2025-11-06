Карл III лишил брата титула принца после скандалов с Эпштейном

В октября герцог Йоркский объявил об отказе от своего титула на фоне продолжающегося скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней и контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю на протяжении нескольких лет находится в центре общественного внимания из-за дружбы с Эпштейном, осужденным за торговлю людьми. В октябре Daily Mail опубликовала материалы, согласно которым в 2011 году принц якобы заверял Эпштейна, что они вместе переживут последствия скандала, вызванного публикацией фотографии, где Эндрю запечатлен с несовершеннолетней девушкой.

Принц Эндрю также фигурировал в иске правозащитницы Вирджинии Джуффре, утверждавшей, что он изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года стороны достигли досудебного соглашения, по которому герцог выплатил компенсацию — предположительно до 12 миллионов фунтов стерлингов. При этом он отрицал свою вину, передает «Радиоточка НСН».

