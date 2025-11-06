ЕК напомнила Сербии о необходимости присоединиться к санкциям против России
В Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в Европейский союз Белград должен согласовать свою внешнюю политику с общеевропейской, включая введение санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.
В Еврокомиссии напомнили, что соответствующие требования зафиксированы в последнем пакете мер по расширению ЕС. В документе подчеркивается: для продолжения интеграции Сербия должна полностью присоединиться к внешнеполитическим решениям Евросоюза, включая рестрикции против Москвы.
Накануне глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат передал Вучичу отчет Еврокомиссии о прогрессе страны на пути евроинтеграции за 2025 год. Он отметил, что Брюссель ожидает от Белграда ускорения реформ и большей согласованности с политикой блока.
Ранее Вучич признавал, что отказ от санкций против России остается главным фактором, тормозящим вступление Сербии в ЕС и осложняющим ее отношения с Брюсселем, передает «Радиоточка НСН».
