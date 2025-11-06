ЕК напомнила Сербии о необходимости присоединиться к санкциям против России

В Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в Европейский союз Белград должен согласовать свою внешнюю политику с общеевропейской, включая введение санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В Еврокомиссии напомнили, что соответствующие требования зафиксированы в последнем пакете мер по расширению ЕС. В документе подчеркивается: для продолжения интеграции Сербия должна полностью присоединиться к внешнеполитическим решениям Евросоюза, включая рестрикции против Москвы.