США призвали разработать протоколы безопасности для урегулирования на Украине
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что для продвижения урегулирования украинского конфликта требуется масштабная техническая работа, включая согласование «протоколов безопасности для Украины». Об этом он сообщил, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами.
По словам Уиткоффа, процесс урегулирования предполагает детальную проработку механизмов обеспечения безопасности и взаимодействия сторон.
«Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — подчеркнул он.
Ранее Уиткофф заявлял, что видит определенный прогресс в попытках достичь договоренностей по урегулированию конфликта и что президент США Дональд Трамп проявляет к этому вопросу постоянный интерес, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru