СМИ: Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах
В России, где введена маркировка ряда продуктов питания, фиксируется большое количество случаев продажи просроченной продукции, сообщают «Известия».
По данным издания, специалисты ежемесячно выявляют более 18 тысяч нарушителей. Теперь продавцы испорченных продуктов будут автоматически получать штрафы. Соответствующий проект закона подготовил Роспотребнадзор. Взыскания начнут действовать по аналогии с системой «автоштрафов» за нарушения правил дорожного движения.
Предприниматели пользуются мораторием на проверки, а бизнес считает инициативу слишком жесткой и труднооспоримой.
Ранее депутаты от «Единой России» подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
