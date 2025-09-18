СМИ: Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах

По данным издания, специалисты ежемесячно выявляют более 18 тысяч нарушителей. Теперь продавцы испорченных продуктов будут автоматически получать штрафы. Соответствующий проект закона подготовил Роспотребнадзор. Взыскания начнут действовать по аналогии с системой «автоштрафов» за нарушения правил дорожного движения.

Предприниматели пользуются мораторием на проверки, а бизнес считает инициативу слишком жесткой и труднооспоримой.

Ранее депутаты от «Единой России» подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

