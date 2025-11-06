В Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов

Инициатива о введении полного запрета на продажу вейпов в России может быть рассмотрена в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Даванков подчеркнул, что в парламенте намерены обсудить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.