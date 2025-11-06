Участник встречи с Трампом в Белом доме потерял сознание во время выступления

Мероприятие в Белом доме, посвященное вопросам здравоохранения и борьбе с ожирением, прервалось после того, как один из участников внезапно потерял сознание. В тот момент рядом находился президент США Дональд Трамп. Трансляцию вел Белый дом.

Инцидент произошел во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly and Company. На кадрах видно, как стоявший позади него исполнительный директор датской компании Novo Nordisk Майк Дустдар пытается поддержать мужчину, который потерял сознание. По предварительным данным, это мог быть представитель Novo Nordisk Гордон Финдлей. После происшествия представителей прессы попросили покинуть зал.