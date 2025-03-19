Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой по сбыту фальсификата

Россельхознадзор нашел в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. Серьезные нарушения были выявлены в нескольких регионах страны в ходе проверок, проведенных в феврале и марте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небезопасная продукция была утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения.

Нарушения специалисты надзорного ведомства выявили в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии. В ряде мясных продуктов, реализуемых в «Светофоре», обнаружили антибиотики и сальмонеллу.