Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой по сбыту фальсификата
Россельхознадзор нашел в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. Серьезные нарушения были выявлены в нескольких регионах страны в ходе проверок, проведенных в феврале и марте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небезопасная продукция была утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения.
Нарушения специалисты надзорного ведомства выявили в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии. В ряде мясных продуктов, реализуемых в «Светофоре», обнаружили антибиотики и сальмонеллу.
В Россельхознадзоре заявили, что многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтвердили предположение о том, что магазины этой торговой сети являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции.
Массовые проверки в «Светофоре» начались в январе. В феврале Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru