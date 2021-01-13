Вакцинация препаратом «Спутник V» стартовала в Бразилии

Вакцинация населения российским препаратом «Спутник V» началась в Бразилии. Об этом сообщается на официальной странице вакцины в Twitter.

Отмечается, что процесс запущен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпанией União Quimica.

Вакцину уже получили первые 20 бразильцев-сотрудников посольства в России.

Ранее стало известно, что Бразилия начала производство российской вакцины «Спутник V». Кроме того, РФПИ заключил контракт на поставку в Бразилию 10 млн доз вакцины в первом квартале года.

Между тем, на следующей неделе начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщает Ura.ru.

