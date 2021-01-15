В России могут создать однокомпонентную вакцину от COVID-19

В России могут создать вакцину от коронавируса, которая будет вводиться один раз, а не два как сейчас. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время разработанная Центром вакцина «Спутник V» вводится дважды с промежутком в 21 день.

Гинцбург подчеркнул, что важным в создании однокомпонентной вакцины против коронавируса является то, чтобы она давала иммунитет на длительное время, передает РИА Новости.