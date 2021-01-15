В России могут создать однокомпонентную вакцину от COVID-19

В России могут создать вакцину от коронавируса, которая будет вводиться один раз, а не два как сейчас. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время разработанная Центром вакцина «Спутник V» вводится дважды с промежутком в 21 день.

Гинцбург подчеркнул, что важным в создании однокомпонентной вакцины против коронавируса является то, чтобы она давала иммунитет на длительное время, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что препарат должен защищать как минимум на два года.

По словам ученого, пока нет однозначного подхода к созданию однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая способна выработать иммунитет на несколько лет, пишет news.ru .

Между тем, в Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину, и заверил, что российские власти не будут спешить с регистрацией этого препарата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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