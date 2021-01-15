В России могут создать однокомпонентную вакцину от COVID-19
В России могут создать вакцину от коронавируса, которая будет вводиться один раз, а не два как сейчас. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В настоящее время разработанная Центром вакцина «Спутник V» вводится дважды с промежутком в 21 день.
Гинцбург подчеркнул, что важным в создании однокомпонентной вакцины против коронавируса является то, чтобы она давала иммунитет на длительное время, передает РИА Новости.
Он уточнил, что препарат должен защищать как минимум на два года.
По словам ученого, пока нет однозначного подхода к созданию однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая способна выработать иммунитет на несколько лет, пишет news.ru .
Между тем, в Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину, и заверил, что российские власти не будут спешить с регистрацией этого препарата.
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