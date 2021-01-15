Парагвай зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о росте заинтересованности государств Латинской Америки в российской вакцине от COVID-19, сообщает пресс-служба фонда.

В сообщении также говорится, что российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован Министерством здравоохранения Республики Парагвай.

В РФПИ отметили, что регистрация в Парагвае прошла «в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства». Таким же образом «Спутник V» был ранее зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Поставки российской вакцины в Парагвай обеспечат международные партнёры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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