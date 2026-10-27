В Госдуме призвали установить «учительский МРОТ»
Зарплата учителя в России за одну ставку должна устанавливаться на федеральном уровне и быть не ниже средней по региону, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.
Он заявил, что настаивает на том, чтобы по уровню социальных и пенсионных гарантий приравнять учителей к государственным служащим и установить федеральный «учительский МРОТ». Парламентарий указал, что все дополнительные часы, обязанности и переработки должны оплачиваться сверх этой суммы.
Миронов отметил, что особый статус учителей должен включать «реальные социальные гарантии, достойную зарплату и справедливую оплату дополнительного труда».
Ранее российские учителя оценили решение о придании им особого статуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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