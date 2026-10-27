СМИ: Путин дал понять, что вопрос территорий для Москвы закрыт
Москва не будет обсуждать территориальный вопрос на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, сообщает Steigan.
Издание напоминает, что говоря об уступках Киева в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил, что это «не их территория, а исторической России», и поэтому разговоры о потере Киевом территорий неуместны. Это говорит о том, что РФ не поедет в Абу-Даби обсуждать Донбасс.
Для Москвы территориальный вопрос решен, а переговоры должны касаться соглашений по безопасности в Европе и того, как они влияют на Россию и Украину. Москва давно требует пересмотра всей системы европейской безопасности, при этом США или НАТО вряд ли согласятся обсуждать данный вопрос.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп намерен выплачивать по $1 млн за информацию о подтасовках на выборах
- В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом готовой еды
- Трамп раскритиковал Обаму за сравнение Белого дома с рестораном
- СМИ: Путин дал понять, что вопрос территорий для Москвы закрыт
- В Госдуме призвали установить «учительский МРОТ»
- В Совфеде уличили Европу в бытовой русофобии
- Футболист «Баварии» Кейн впервые завоевал «Золотой мяч»
- СМИ: В ФРГ возмутились неготовностью ряда стран выделить деньги Киеву
- Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot
- СМИ: Суды могут раскрыть бизнес самого скрытного миллиардера в мире