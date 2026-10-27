Издание напоминает, что говоря об уступках Киева в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил, что это «не их территория, а исторической России», и поэтому разговоры о потере Киевом территорий неуместны. Это говорит о том, что РФ не поедет в Абу-Даби обсуждать Донбасс.

Для Москвы территориальный вопрос решен, а переговоры должны касаться соглашений по безопасности в Европе и того, как они влияют на Россию и Украину. Москва давно требует пересмотра всей системы европейской безопасности, при этом США или НАТО вряд ли согласятся обсуждать данный вопрос.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».